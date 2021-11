Hochzeit mit Heimlich-Freund? Jennifer Garner heizt Gerüchte an

Ihre Beziehung mit John Miller hält US-Schauspielerin Jennifer Garner so gut sie kann unter Verschluss. Verdenken kann man die Geheimniskrämerei der dreifachen Mutter nicht - nachdem ihre Scheidung von Hollywoodstar Ben Affleck lange Zeit die Klatschspalten dominierte. Im Oktober 2018 wurden erstmals Gerüchte um eine Beziehung der 49-Jährigen mit dem CEO der CaliGroup laut. Damals hieß es, die beiden wären bereits seit sechs Monaten zusammen. Nun fragen sich Fans, ob sich Garner und Miller vielleicht sogar still und heimlich verlobt haben.

Hat sich Jennifer Garner etwa verlobt?

Grund für die Spekulationen ist ein geheimnisvoller Ring am Ringfinger der linken Hand der Schauspielerin. Die Gerüchte wurden laut, als sich der "Elektra"-Star in einer Live-Story, in der sie mit Schauspielerin Judy Greer über Alkohol und Nüchternheit sprach, auf Instagram mit einem Diamantring präsentierte. Als Garner an ihrem Tee nippte, blitzte der vielsagende Ring in die Kamera.