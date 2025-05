Jennifer Garner: Heftiger Streit mit Tochter Violet in Hotelzimmer

Jennifer Garner: Tochter schildert Streit über Klimawandel

Medienberichten zufolge gab Violet an, dass sie sich mit Jennifer Garner über den Klimawandel gestritten habe, als Anfang des Jahres in Los Angeles Brände wüteten und sie vorübergehend ihr Haus verlassen mussten. "Ich habe die Brände im Jänner in Los Angeles damit verbracht, mich mit meiner Mutter in einem Hotelzimmer zu streiten", schreibt Violet laut dem Promiportal Page Six in ihrem Aufsatz.