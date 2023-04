Jennifer Garner erlaubt ihren Kindern Social Media nur unter einer Bedingung

Der Nachwuchs von US-Schauspielerin Jennifer Garner muss eigenen Angaben zufloge vorerst ohne Instagram, Facebook und Tiktok auskommen. In der US-TV-Show "Today" gab die 50-Jährige an, ihre Teenager herausgefordert zu haben: Sie müssten ihr erstmal mit Artikeln und wissenschaftlichen Abhandlungen die Vor- und Nachteile von Social Media belegen, bevor sie die diversen Plattformen auch nutzen dürfen. "Mein Ältester ist dankbar", so Garner. "Mal sehen, ob ich wirklich durchhalte."