Jennifer Garners Reaktion auf Liebes-Gerüchte um Affleck und Lopez

Mittlerweile macht ohnehin ein spannendes Gerücht die Runde: So berichtet unter anderem das People-Magazin, dass sich Affleck aktuell wieder mit seiner Ex-Verlobten Jennifer Lopez trifft. Demnach sollen die beiden Ende letzter Woche rund um Lopez' Villa in Los Angeles gesichtet worden sein. "Sie haben in der vergangenen Woche Zeit miteinander verbracht", erzählt eine namentlich nicht genannte Quelle dem Magazin. "Sie haben viel Liebe füreinander übrig. Sie haben sich immer sehr geschätzt."

Zweite Chance für "Bennifer"?

Obwohl sie seit 17 Jahren getrennte Wege gehen, seien beide durchgehend Freunde geblieben. Ob sie sich ein Liebes-Comeback vorstellen können, wissen bislang wohl aber nur Lopez und Affleck selbst. Einigen weiteren Medienberichten zufolge sollen die beiden jedenfalls keine romantischen Absichten haben und sich nach wie vor rein platonisch gut verstehen. Wie auch immer - eine hätte offenbar kein Problem, selbst wenn sich die beiden ein zweites Mal annähern würden.

Eine Quelle plauderte gegenüber Entertainment Tonight nämlich aus, dass Jennifer Garner nicht verärgert darüber sei, dass der Vater ihrer Kinder mit seiner Ex-Verlobten Zeit verbringt. "Jen stört es nicht, wenn Ben mit J.Lo oder irgendjemand anderem rumhängt. Sie möchte das Beste für ihn." Die gemeinsame Erziehung und das Glück ihrer Kinder habe für Garner oberste Priorität.

Ben Affleck und Jennifer Garner galten lange als eines der großen Traumpaare Hollywoods. Die Scheidung bereute er lange, wie er einst gegenüber New York Times angab. Demnach habe mitunter sein "zwanghaftes Verhalten" zum Beziehungs-Aus geführt, was er sich heute noch vorhält.