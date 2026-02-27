Garner über Opfer und Herausforderungen bei Co-Parenting mit Affleck

2015 hatten Jennifer Garner und Ben Affleck nach zehn Jahren Ehe ihre Trennung bekannt gegeben. Drei Jahre später wurde das Ehe-Aus amtlich vollzogen. Auch nach ihrer Trennung hatte Garner dem Vater ihrer drei Kinder den Rücken gestärkt, als dieser mit wiederkehrenden Alkoholproblemen zu kämpfen hatte. Die beiden gelten immer noch als eng befreundet - auch wenn das gemeinsame Co-Parenting mit ihrem Ex-Partner nicht ohne Herausforderungen verläuft, wie Jennifer Garner nun verriet.

Bei einem Auftritt im Podcast "One Nightstand" sprach die Schauspielerin offen über die Opfer, die sie bei der gemeinsamen Erziehung ihrer drei Kinder, die sie mit Ben Affleck teilt, gebracht hat. Da sie und der "Batman"-Star getrennt leben, fehle ihr in ihrem eigenen Haushalt oft die Unterstützung durch Affleck als Vater - weswegen sie auch diese Rolle einnehmen muss.

Jennifer Garner vermisst männliche Energie in ihrem Haushalt

"Wenn deine Kinder in zwei getrennten Haushalten aufwachsen, werde ich zu Mama und Papa, und er wird zu Papa und Mama", sagte Garner. "Man kann es irgendwie nicht ändern, oder? Da man nicht den Vorteil hat, dass beide Seiten, das Yin und Yang, im selben Haus leben, muss man in der Erziehung ein bisschen von beidem haben", so Garner über ihre Erfahrung als getrennt lebende Mutter.

Das sei zwar ein Verlust, "aber man gewinnt auch etwas dabei", fügte sie hinzu. "Man lernt einfach dazu, es hat mich dazu gebracht, loszulassen und mich nicht so sehr auf die Erziehung zu konzentrieren."