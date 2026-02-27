Sind Sängerin Pink und ihr Ehemann nun getrennt oder nicht?

Das US-Magazin People veröffentlichte Donnerstagabend einen Exklusiv-Artikel darüber, dass sich Popstar Pink und ihr Ehemann, der ehemalige Motocross-Star Carey Hart, nach 20 Jahren Ehe getrennt hätten. Das will die Zeitschrift von einer anonymen Quelle aus dem Umfeld des Paares erfahren haben. Es sei bereits die zweite Trennung der beiden seit ihrer Hochzeit, schon 2008 beschlossen sie demnach, getrennte Wege zu gehen. Doch kurz darauf kamen die Eltern einer Tochter und eines Sohnes wieder zusammen. People bat um ein Statement des (Ex-)Paares, doch weder Pink noch Hart reagierten auf die Anfrage. Doch nun meldete sich die "Trustfall"-Sängerin selbst via Instagram zu Wort.

Pink über Trennung: "Das wusste ich nicht" "Ich wurde gerade darauf aufmerksam gemacht, dass ich von meinem Mann getrennt bin. Das wusste ich nicht", sagte die 46-Jährige sarkastisch in dem Clip. "Danke, dass ihr mich darüber informiert habt. Möchtet ihr das auch unseren Kindern sagen? Meine 14-Jährige und mein Neunjähriger wissen ebenfalls nichts davon." Pink, die für ihre direkte und bodenständige Art bekannt ist, stellte klar, dass an den Meldungen nichts dran sei. Es würde sich eindeutig um "Fake News" handeln, stellte sie klar.