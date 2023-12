Jennifer-Aniston-Ex Justin Theroux: Meilenstein mit neuer Freundin

Wer ist Nicole Brydon Bloom?

Nicole Brydon Bloom versucht seit einiger Zeit als Schauspielerin durchzustarten. 2017 schloss sie ein Schauspielstudium an der Elon University ab. "Sie haben mich so ermutigt, als Schauspieler Risiken einzugehen. Bei Castings tendiere ich dazu, mich zu fragen: 'Wonach suchen Casting-Direktoren meiner Meinung nach und wie passe ich dazu?' Und das kann sehr einschränkend sein'", zitiert People Theroux' Freundin. "Elon war so gut darin, Wert darauf zu legen, einen Weg zu finden, den Charakter zu einem zu machen, anstatt zu dem, was man denkt, dass er sein sollte."

Nicole Brydon Bloom war unter anderem in fünf Folgen der Serie "The Gilded Age" zu sehen.