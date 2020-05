Jeanette Biedermann: Mit Verlobungsring in Wien

Wie ein Lauffeuer verbreitete sich die freudige Nachricht vor ihrer Abreise nach Wien. Viel will die 31-Jährige nicht darüber sprechen: "Wir wollen unser Privatleben schützen. Ich kann nur sagen, dass wir uns sehr auf dieses Ereignis freuen. Ich habe einen wunderschönen Antrag à la bonne heure bekommen." Aus ihrem Verlobungsring macht die Schauspielerin ("Anna und die Liebe") hingegen kein Geheimnis. Sie zeigt auf ihren großen, blauen "Saphir-Ring": "Jörg hat sich ins Zeug gelegt. Mein Mann ist steinreich, er ist Gitarrist!". Scherz – denn der echte Verlobungsring steckt an der anderen Hand: "Der Ring ist nicht so wichtig, es sind vielmehr die Worte, die er gewählt hat."