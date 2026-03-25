Rapper Jay-Z spricht erstmals über Missbrauchsvorwürfe

Rapper Jay-Z gab dem US-amerikanischen Männermagazin GQ ein seltenes und sehr ausführliches Interview. Dabei ging es neben den Anfängen seiner Karriere und seinen Zukunftsplänen auch um die schweren Vorwürfe, die 2024 gegen ihn erhoben wurden. Es ist das erste Mal, dass der 56-Jährige sich dazu äußert.

Jay-Z: "Eine unkontrollierbare Wut"

Ende 2024 beschuldigte eine anonyme Frau den Ehemann von Beyoncé, sie vor Jahrzehnten sexuell missbraucht zu haben. Obwohl die Klage später abgewiesen und von der Klägerin zurückgezogen wurde, hinterließ die Situation Spuren, so der Rapper.

Jay-Z betonte gegenüber GQ, dass die Anschuldigungen unbegründet gewesen seien, und nannte sie "frivol und fiktiv". Im Interview unterstrich Shawn Carter, so der bürgerliche Name des Rappers, immer wieder die "enorme emotionale Belastung", die er damals empfand: "Das Ganze [die Klage], das hat mir viel abverlangt. Ich war wütend. Ich war so wütend wie lange nicht mehr, eine unkontrollierbare Wut." Er sei "froh" gewesen, "dass wir das direkt angesprochen haben, um es aus der Welt zu schaffen".