Jay Pickett: "General Hospital"-Star stirbt überraschend bei Dreharbeiten

Es ist ein Schock für die US-amerikanische Filmbranche: Jay Pickett, der durch Serien wie "General Hospital" oder "Port Charles" bekannt geworden ist, ist am Freitag während der Dreharbeiten zu seinem neuen Film "Treasure Valley" überraschend verstorben. Der Soap-Darsteller wurde 60 Jahre alt und hinterlässt seine Frau sowie drei Kinder. Der Regisseur und Produzent Travis Mills bestätigte am Sonntag auf der offiziellen Facebook-Seite des Films, dass sich die Tragödie am Filmset ereignet hat.

Jay Pickett verstarb am Filmset

"Viele von Ihnen haben bereits von der Tragödie gehört, die sich vor zwei Tagen ereignet hat", schrieb Mills zu einem Foto von Pickett. "Jay Pickett, unser Hauptdarsteller, Drehbuchautor, Produzent und Schöpfer dieses Films, ist plötzlich verstorben, während wir uns vor Ort auf den Dreh einer Szene vorbereiteten", heißt es in Mills Statement.

"Alle Anwesenden haben ihr Möglichstes getan, um ihn am Leben zu erhalten", fuhr der Filmemacher fort. "Unsere Herzen sind gebrochen und wir trauern für seine Familie, die aufgrund dieser schockierenden Tragödie am Boden zerstört ist."

"Er war freundlich, süß und großzügig. Er war einer der besten Schauspieler, mit denen ich je gearbeitet habe, und es war mir eine Ehre, mit ihm zusammenzuarbeiten", meinte er über den verstorbenen Schauspieler.

Die Todesursache wurde bisher nicht offiziell geklärt. Man gehe jedoch davon aus, dass es sich um einen Herzinfarkt gehandelt habe.