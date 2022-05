Jason Momoa: Fans und Stars in Sorge um den "Aquaman"-Star

"Wonder Woman"-Star Gal Gadot kommentierte das Bild von Jason Momoa mit: "Oh nein." Dazu f├╝gte die 37-J├Ąhrige ein Herz-Emoji hinzu. Auch "Halo"-Darsteller Pablo Schreiber zeigte sich besorgt um seinen Schauspiel-Kumpel und fragte ihn: "Alles in Ordnung, Alter?" Oscar-Preistr├Ągerin Octavia Spencer zeigte ihre Anteilnahme ebenfalls mit einigen Emojis in den Kommentaren.

Genaueres zum Gesundheitszustand von Momoa ist bisher nicht bekannt. Eine Quelle meldet gegen├╝ber dem PEOPLE-Magazin, dem 42-J├Ąhrigen w├╝rde es "Okay" gehen.