Schwerer Vorwurf: "Will Smith hat meine Karriere zerstört"

Von 1990 bis 1993 war die US-amerikanische Schauspielerin Janet Hubert an der Seite von Will Smith in der erfolgreichen Sitcom "Der Prinz von Bel Air." Die Serie thematisiert das Leben eines jungen Mannes (Will Smith), der bei seinem Onkel und seiner Tante in Kalifornien lebt. Hubert gab Smiths Serien-Tante, stieg damals aber vorzeitig aus der Sitcom aus. Sie wurde durch Daphne Maxwell Reid, die fortan als "Tante Viv" auftrat.

Janet Huber: "Ich habe alles verloren"

Ein Grund für den Ausstieg aus der Show war nicht zuletzt das schlechte Verhältnis zum Star der Serie, Will Smith. In der ersten Folge der großen The Fresh Prince of Bel-Air Reunion unterhielten sich die beiden ehemaligen Co-Stars über ihre schwierige Beziehung. In dem HBO-Special warf Hubert ihrem ehemaligen Kollegen vor, ein Mitgrund für ihre gescheiterte Karriere zu sein.

Sie habe während der Dreharbeiten zur dritten "Prinz von Bel Air"-Staffel eine schwere Zeit durchlebt, so die heute 64-Jährige. Sie sei gerade Mutter geworden und sie habe in einer "sehr missbräuchlichen" Ehe gelebt.

"Ich war am Set nicht unprofessionell", verteidigte sie sich jetzt. Ich habe aufgehört, mit allen zu reden, weil ich ausgegrenzt wurde. Und man sagte mir, du hättest dafür gesorgt."