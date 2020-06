Jane Seymour: "Oper war die erste Liebe meines Lebens"

Seit Sonntag spaziert nun die zeitgenössische Jane Seymour mit einem ihrer Söhne durch Salzburg – als „Special Guest“ des Schweizer Luxus-Labels Montblanc. Dienstagabend verlieh sie der Premiere des „Young Directors Project“ in der Galerie von Thaddäus Ropac Hochglanz und einen Hauch Hollywood.

„Die Idee, den Jungen die Chance zu geben, etwas anderes als traditionelles Theater zu machen, ist einzigartig“, befand die mondäne Mimin. Am Vorabend hatte die 1,63 Meter große Schönheit bereits die „Falstaff“-Premiere erlebt: „Ich liebe klassische Musik, Oper war die erste Liebe meines Lebens. Meine Eltern nahmen mich als Kind in die Oper und ins Ballett mit. Später spielte ich Maria Callas (The Richest Man in the World, 1988) und gewann dafür sogar einen Emmy.“

In Salzburg ist Seymour übrigens nicht zum ersten Mal: „Schon als kleines Kind war ich mit den Geschwistern auf Urlaub am Grundlsee.“ An Österreich schätzt sie die Kultur, die „herrlichen Seen“ und das gute Essen: „In Kalifornien ernähre ich mich gesund und mache viel Sport. Aber hier esse ich nur Schokolade.“ Nach einem Swarovski-Kristallwelten-Besuch in Wattens muss Seymour morgen, Donnerstag, wieder zurück in die USA: „Mein ältester Sohn heiratet in Seattle!“