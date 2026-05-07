Jamie Lynn Spears wurde mit 17 Mutter: Jetzt feiert Tochter Maddie Schulabschluss

Jamie Lynn Spears, die kleine Schwester von Britney Spears, ist 2008 mit 17 Jahren zum ersten Mal Mutter geworden. Die Schauspielerin und ihr Verlobter, Casey Aldridge (damals 19), nannten ihre Tochter Maddie Briann. Inzwischen ist Maddie 17 Jahre alt und feiert ihren Schulabschluss. Mama Spears ging es offenbar zu schnell: "Es geht mir emotional schon jetzt nicht gut, und die eigentliche Abschlussfeier hat noch nicht einmal stattgefunden", schreibt sie zu einer Reihe an Fotos, die an dem großen Tag entstanden sein dürften, auf Instagram, hier zu sehen.

Ihre Familie war einst offenbar wenig begeistert von der frühen Schwangerschaft. Sie habe sich nicht getraut, ihrer Mutter von ihrer Schwangerschaft zu erzählen. Stattdessen schrieb Jamie Lynn Spears damals einen Zettel und bat sie, damit ins Schlafzimmer zu gehen und ihn dort zu lesen, wie Mutter Lynne Spears 2008 im amerikanischen Fernsehen erzählte. "Ich dachte, es wäre ein Witz", sagte Lynne Spears in der "Today"-Show. "Ich habe auf die Pointe gewartet." Aldridge habe ihr jedoch nicht in die Augen sehen können, und da habe sie gewusst, dass es wahr sei. "Ich war total schockiert und habe angefangen zu weinen. Und dann hat sie mich getröstet." Sie gebe sich selbst die Schuld für das Geschehene. "Als Mütter, geben wir uns da nicht immer die Schuld?" fragte Lynne Spears, die auch in ihren Memoiren "Through the Storm" von der Erziehung ihrer Kinder erzählt.