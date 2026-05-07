Nach Tod von Exmann Ted Turner: Jane Fonda veröffentlicht Statement

Beide hätten sich umeinander gekümmert, so Fonda. "Auch das war neu für mich. Gleichzeitig gebraucht und umsorgt zu werden, verändert einen grundlegend. Ted Turner half mir, an mich selbst zu glauben. Er gab mir Selbstvertrauen. Ich glaube, ich habe das Gleiche für ihn getan (...). Männer wie Ted sollten ihre Bedürfnisse und Verletzlichkeit nicht zeigen. Das war, glaube ich, Teds größte Stärke."

Der Medienmogul war insgesamt dreimal verheiratet, die Ehe mit Fonda zwischen 1991 und 2001 war die letzte Ehe. Er hat fünf Kinder.

Turner sei einst "wie ein Wirbelwind" in ihr Leben gefegt – "ein umwerfend gutaussehender, zutiefst romantischer, verwegen-abenteuerlustiger Pirat – und seitdem bin ich nicht mehr dieselbe", beginnt Fonda ein langes Statement auf Instagram. Turner habe einen brillanten Verstand und einen ausgeprägten Sinn für Humor gehabt.

"Ted war eine Herausforderung"

Turner sei "neben Katharine Hepburn der ehrgeizigste Mensch", den sie kennengelernt habe, schreibt Fonda weiter. "Und es war faszinierend, das mitzuerleben. Ob es darum ging, wer am Ende des Tages die meisten Abfahrten hingelegt hatte, wie viel Land man besaß ("verwaltete" wäre das passendere Wort für seine Beziehung zum Land), wer die meisten Milliarden hatte, in wie vielen Ländern er mit seiner früheren Geliebten geschlafen hatte und ob ich da mithalten könnte – es war eine Herausforderung. Ted war eine Herausforderung, aber ich war schon immer bereit für Herausforderungen, und bei Ted hat es sich fast immer gelohnt".

Bereits vor einigen Jahren hatte Turner mitgeteilt, dass er an Demenz leide. Er verfolge keine Nachrichten mehr, schaue aber gelegentlich noch CNN, sagte er damals. "Ich habe Ted von ganzem Herzen geliebt", so Fonda auf Instagram.

1980 hatte Turner in der Metropole Atlanta im US-Bundesstaat Georgia das Cable News Network (CNN) gegründet - den ersten Sender, der rund um die Uhr Nachrichten sendete und einen neuen Stil der TV-News prägte. "Ted ist der Gigant, auf dessen Schultern wir alle stehen, und wir werden uns heute alle einen Augenblick nehmen um ihm und dem Einfluss, den er auf unsere Leben und unsere Welt hatte, zu gedenken", sagte CNN-Chef Mark Thompson. Turner sei in seinem Haus in der Nähe der Stadt Tallahassee im US-Bundesstaat Florida gestorben, berichtete die New York Times unter Berufung auf einen Sprecher der Familie.

Schon mit 24 sanierte Turner das Unternehmen seines Vaters

Geboren wurde Turner als Robert Edward Turner III. am 19. November 1938 im US-Bundesstaat Ohio, später zog die Familie nach Georgia. Im Alter von 24 Jahren übernahm Turner das fast bankrotte Plakat-Werbeunternehmen seines Vaters und sanierte es. 1977 gewann der Weltklasse-Segler den "America's Cup".

1980 gründete er dann CNN als weltweit ersten großen TV-Sender nur für Nachrichten. "Wir können die Menschen dieses Landes und der Welt hoffentlich in Brüderlichkeit, Güte, Freundschaft und Frieden zusammenbringen", sagte Turner zum Auftakt. CNN versammelte Millionen vor den Bildschirmen, als sich die Welt veränderte - und prägte seinerseits die Welt mit seiner direkten Live-Berichterstattung. Von einem zuweilen von Konkurrenten belächelten Nischenprojekt brachte es der Sender zum weltweiten Player.