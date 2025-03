Jane Fonda musste einen Bären aus ihrem Schlafzimmer vertreiben

Nicht nur auf der Leinwand ist Hollywood-Ikone Jane Fonda durch das eine oder andere Abenteuer gegangen, sondern auch im echten Leben.

Im Podcast "Skip Intro" war sie gemeinsam mit ihrem Sohn Troy zu Gast und da erzählten die beiden eine wilde Geschichte.

"Sie hörte etwas, also verließ sie mitten in der Nacht das Schlafzimmer, um nachzusehen, was das für ein Geräusch war. Und als sie zurückkam, war die Fliegengittertür demontiert, ein Bär stand im Schlafzimmer und schnüffelte am Kinderbett", erzählte Troy.