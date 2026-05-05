Bewährung für Britney Spears: Popstar räumt Schuld ein

US-Sängerin Britney Spears hat ihre Schuld eingeräumt, unter Alkoholeinfluss Auto gefahren zu sein. Über ihren Anwalt gab die 44-Jährige dies im kalifornischen Bezirk Ventura County zu, ohne persönlich vor Gericht zu erscheinen. Im Gegenzug für das Schuldbekenntnis hatte die Staatsanwaltschaft einen Vergleich angeboten.

Spears kommt damit um eine härtere Bestrafung herum. Sie erhielt eine einjährige Bewährungsstrafe und muss sich an mehrere Auflagen halten.

Dazu gehören die Teilnahme an einem Schulungsprogramm und Therapiestunden. Spears habe Verantwortung für ihr Verhalten übernommen, hieß es in einer Mitteilung ihres Anwalts Michael Goldstein. "Sie hat wichtige Schritte unternommen, um positiven Wandel herbeizuführen", erläuterte der Anwalt. Dies habe dazu geführt, dass die Staatsanwaltschaft die schwerwiegendere Anklage fallen gelassen habe. "Britney begrüßt dieses Urteil und ist auch dankbar für die überwältigende Unterstützung, die sie erhalten hat."