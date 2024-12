In seinem Netflix-Special, das am 10. Dezember erscheint, gibt der Hollywood-Star tiefe Einblicke darüber, wie es ihm 2023 wirklich ging.

Hollywood-Star Jamie Foxx (56) war Mitte April des Jahres 2023 wegen "medizinischen Komplikationen" in eine Klinik eingeliefert worden, wo er über längere Zeit betreut werden musste. An was er litt, wurde jedoch nicht öffentlich. Im Juli hatte er seinen Fans in einem emotionalen Video mitgeteilt, dass er "durch die Hölle gegangen" sei. Im Rahmen des Netflix-Specials "Jamie Foxx: What Had Happened Was ...", das am 10. Dezember erscheint, kommen nun endlich Details über Foxx' damaligen kritischen Gesundheitszustand ans Licht.

Wochenlang im Koma Schon einen Tag vor der Veröffentlichung auf Netflix berichten Medien, was Foxx dem Publikum auf der Bühne über den Vorfall erzählte. Das Magazin People bat einen Zuschauer des Netflix-Specials zum Interview. Dieser erzählte dem Magazin, dass Foxx dachte, er wäre nur ein paar Minuten lang bewusstlos gewesen. "Er ist praktisch im Aufzug ohnmächtig geworden und glaubte, ein paar Stunden später aufzuwachen. Aber er lag tatsächlich im Koma und wachte erst ein paar Wochen später auf." Der Zustand des damals 55-Jährigen sei äußerst kritisch gewesen. Nur durch das schnelle Handeln im Krankenhaus konnte sein Leben gerettet werden, zitiert der Zuschauer den Schauspieler. Der Vorfall ereignete sich aber nicht, wie es hieß, am Set des Films "Back in Action", sondern danach. Doch die "schlimmen Kopfschmerzen" hätten sehr wohl bereits zum Dreh des Netflix-Films begonnen. "Ich war 20 Tage weg. Ich erinnere mich an nichts. Ich sah dem Tod in die Augen", so Foxx in "What Had Happend Was ...".

Töchter "holten ihn aus dem Koma" Woran sich Foxx aber anscheinend sehr wohl erinnern kann – wenn auch nur undeutlich –, ist der Besuch seiner zwei Töchter Corinne und Anelise, während er im Koma lag. Eines seiner Töchter spielte täglich eines von Foxx' Lieblingsliedern auf der Gitarre, so der Zuschauer zu People. "Und er sagte, das sei das Einzige, was er im Schlaf gehört habe, und es habe ihn quasi aus dem Koma geholt." Nachdem er aus dem Krankenhaus aufgewacht war, absolvierte Foxx' eine professionelle Rehabilation, wo er viele seiner motorischen Fähigkeiten erst wieder neu erlernen musste.

Wieso war Foxx aber wirklich im Spital? Was aber war die Ursache für Foxx' Krankenhausaufenthalt? Ganz klar scheint dies (noch?) nicht zu sein. Während andere Medien darüber berichen, dass Foxx darüber in der Öffentlichkeit nicht sprechen wolle, zitiert People den genannten Zuschauer wie folgt: "Es war einfach pure Erschöpfung. Sein Körper war aufgrund des zunehmenden Alters einfach erschöpft und sein Körper ließ einfach nach“." Es gibt allerdings auch Gerüchte, dass Musikmogul Sean "Diddy" Combs Foxx' im Rahmen seines Skandals vergiftet hatte, da Foxx' derjenige gewesen sein soll, der seinen Kollegen beim FBI angezeigt hatte. Combs wird u.a. sexueller Missbrauch (auch von Minderjährigen), Korruption und Erpressung vorgeworfen.

"Konnte nicht einmal gehen" Es ist nicht das allererste Mal, dass Details über Foxx' (damaligen) Gesundheitszustand an die Öffentlichkeit dringen. Einen ersten Einblick in seinen Krankenhausaufenthalt gab der 56-Jährige bereits im Dezember vergangenen Jahres, als er bei den Black Cinema Awards der Critics Choice Association in Los Angeles auftrat: "Was ich durchgemacht habe, würde ich meinem ärgsten Feind nicht wünschen, denn es ist hart, wenn es fast vorbei ist", sagte er auf der Bühne."Ich habe den Tunnel gesehen - ich habe nicht das Licht gesehen." Außerdem verriet er bei dieser Veranstaltung, dass er einige Monate zuvor "nicht einmal gehen [konnte]." Heute gilt Foxx als genesen und er genieße jede Minute, heißt es von Quellen. Es scheint, als ob Foxx nun wieder vollends sein Karriere-Comeback planen würde. Nicht nur erscheint sein Netflix-Special (das trotz der einfließenden ernsten Themen eine Stand-up-Comedy sein soll) am 10. Dezember, auch "Back to Action", sein mit Spannung erwarteter Film mit Cameron Diaz, läuft am 17. Jänner auf Netflix an.