Jamie Foxx führte Tochter Corinne zum Altar

Hinter Hollywood-Star Jamie Foxx liegen schwere Zeiten. Der Oscar-Preisträger ("Ray") musste im April vergangenen Jahres nach Angaben seiner Familie wegen "medizinischer Komplikationen" in einer Klinik behandelt werden. Woran er litt, haben Foxx und seine Familie bisher nicht bekannt gegeben. Im Juli 2023 hatte er seinen Fans in einem emotionalen Video erklärt, dass er "durch die Hölle gegangen" sei.

Medizinischer Notfall im April 2023

Foxx machte zuletzt öffentlich, in der Zukunft Details zu seinem medizinischen Notfall im vergangenen April verraten zu wollen. "Aber ich muss es auf meine Art tun", zitierte das US-Magazin Variety den 56-Jährigen im März bei einer Veranstaltung der African American Film Critics Association - einer Vereinigung afroamerikanischer Filmkritiker - in Los Angeles. "Alle möchten wissen, was passiert ist, und ich werde es euch erzählen", erklärte Foxx. "Ich werde es auf eine lustige Art und Weise tun. Wir werden auf der Bühne sein. Wir werden zu unseren Stand-up-Wurzeln zurückkehren." Er wolle den Auftritt "Was geschehen ist" nennen, und dieser werde "all die Dinge enthalten, die passiert sind". Der Schauspieler betonte, dankbar zu sein, den Vorfall überstanden zu haben.

Laut dem US-Portal People.com hat Foxx zwei Töchter mit zwei unterschiedlichen Ex-Freundinnen.