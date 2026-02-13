James Van Der Beek rief zur Darmkrebs-Vorsorge auf und sprach über eigene Symptome

In der Kultserie "Dawson's Creek" um das Leben von Teenagern in der fiktiven US-Stadt Capeside glänzte James Van Der Beek als der filmbegeisterte Highschool-Schüler Dawson Leery. Die Rolle machte ihn weltberühmt. Am Mittwoch starb der Schauspieler mit nur 48 Jahren. Vorsorge ernst nehmen Im November 2024 hatte der sechsfache Vater eine Darmkrebserkrankung öffentlich gemacht. "Es ist Krebs", schrieb der damals 47-Jährige auf Instagram. Weltweit bekämen jedes Jahr viele Menschen diese Diagnose zu hören, schrieb er weiter. "Und ich bin einer von ihnen." Die Krankheit war bei Van Der Beek schon im Jahr zuvor entdeckt worden. Häufiger teilte der Schauspieler seinen rund zwei Millionen Fans auf Instagram mit, wie er sich körperlich und seelisch fühlte. Er würde offen über seine Krankheit sprechen, um andere aufzurufen, Vorsorge ernst zu nehmen und sich frühzeitig untersuchen zu lassen, sagte Van Der Beek in einer emotionalen Videobotschaft im November 2024. So eine Diagnose sei beängstigend und überwältigend, aber er glaube an Heilung - "Wunder geschehen".

Verdauungsprobleme führten Van der Beek zur Untersuchung Mit dem US-People-Magazin sprach Van Der Beek im November 2024 über die Symptome seiner Erkrankung: "Meine Verdauungsgewohnheiten veränderten sich", schilderte er. "Ich dachte zunächst, ich muss wahrscheinlich meine Ernährung ein wenig umstellen. Vielleicht sollte ich auf Kaffee verzichten. Vielleicht sollte ich keine Milch mehr in den Kaffee geben. Dann habe ich all das schließlich ganz aus meiner Ernährung gestrichen. Aber es hat sich nichts verbessert, und ich dachte mir: Okay, ich lasse das besser untersuchen." Nach der Untersuchung sei ihm mitgeteilt worden, dass es Krebs sei.

Van Der Beek appellierte, zur Vorsorge zu gehen. In Österreich wurde das Alter für die kostenlose Darmkrebsvorsorge im vergangenen Jahr von 50 auf 45 Jahre gesenkt. Umfasst sind die Darmspiegelung (Koloskopie) alle zehn Jahre sowie ein Test auf nicht sichtbares Blut im Stuhl im Rahmen der Vorsorgeuntersuchung. Jährlich gibt es in Österreich rund 5.000 Darmkrebs-Neuerkrankungen. Viele sind verhinderbar, wenn Polypen im Darm rechtzeitig entfernt werden.