Der "Dawson's Creek"-Star verstarb am 11. Februar im Alter von 48 Jahren an den Folgen einer Darmkrebserkrankung, die 2023 diagnostiziert wurde. Seine Witwe Kimberly Van Der Beek teilte die traurige Nachricht über soziale Medien mit.

Die Nachricht vom Tod des Schauspielers James Van Der Beek hat nicht nur Fans, sondern auch zahlreiche Weggefährten und Freunde tief erschüttert.

Um die Familie in dieser schwierigen Zeit zu unterstützen, riefen Freunde eine Spendenkampagne ins Leben – mit dem Ziel, die finanziellen Belastungen, die durch die teure Krebsbehandlung und den langen Krankheitsverlauf entstanden sind, zu lindern. Auf der GoFundMe-Seite wird erläutert, dass die gesammelten Gelder zur Deckung alltäglicher Lebenshaltungskosten, dem Bezahlen von Rechnungen sowie der Ausbildung der sechs Kinder verwendet werden sollen.

Die Resonanz auf den Spendenaufruf war überwältigend: Obwohl erst am Mittwoch gestartet, konnte via der Kampagne bereits über 1,5 Millionen US-Dollar (rund 1,26 Millionen Euro) gesammelt werden, womit das Spendenziel erreicht wurde.

Zoë Saldaña spendet monatlich