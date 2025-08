James Van Der Beek über Dickdarmkrebs: "Prozess für den Rest meines Lebens"

Im November 2024 gab Schauspieler James Van der Beek bekannt, dass er an Darmkrebs im dritten Stadium erkrankt ist. Die Nachricht ging um die Welt, Fans des Ex-"Dawson's Creek"-Stars sind seitdem in Sorge um den 48-Jährigen. In einem aktuellen Interview mit Today.com gibt er ein Update über seinen Gesundheitszustand und sagt: "Ich bin gerade erst auf dem Weg. Es ist ein Prozess. Wahrscheinlich wird es ein Prozess für den Rest meines Lebens sein."

Krebs sei wie ein "Vollzeitjob" Das Leben mit Krebs fühle sich wie ein "Vollzeitjob" an, gibt der Serienstar Einblick in sein derzeitiges Leben. So habe er seinen Lebensstil vollkommen verändert und achte nun viel mehr auf seine Gesundheit und sein Wohlbefinden. Ernährung und Sport nehmen einen wichtigen Stellenwert in seinem Leben ein. Doch der Serienstar lässt es sich nicht nehmen, trotz aller Hürden das Leben zu genießen. Für ihn sei derzeit das Wichtigste, "das Schöne daran zu entdecken, die Dinge einfach ein bisschen langsamer anzugehen, der Ruhe Priorität einzuräumen und sie wirklich zur Aufgabe werden zu lassen".

"Dachte, ich wäre der Sache weit voraus" Das Interview nutzte Van Der Beek auch, um auf die Wichtigkeit von Vorsorgeuntersuchungen aufmerksam zu machen – und sich vor allem zu informieren. So gab er an, dass er bei seiner Untersuchung 46 Jahre alt war und nicht wusste, dass das empfohlene Screening-Alter auf 45 Jahre herabgesetzt wurde. "Ich dachte, ich wäre der Sache weit voraus", so Van Der Beek. "Ich aß so gut ich konnte. Ich war gesund. Mein Herz-Kreislauf-System war in hervorragender Verfassung. Es gab keinen Grund für eine Diagnose."