James Van der Beek zeigte sich nach Bekanntgabe seiner Krebsdiagnose auf Filmpremiere

Dem US-Magazin People sagte der Schauspieler, dass er Darmkrebs habe. "Ich befinde mich in guter Verfassung und fühle mich stark", führte der sechsfache Vater auf Instagram aus. Er sei in Behandlung und habe sich zuletzt "mehr als je zuvor auf meine allgemeine Gesundheit konzentriert".

Am 14. November präsentierte sich Van der Beek zum ersten Mal nach Bekanntgabe seiner Diagnose wieder in der Öffentlichkeit. Bei der Premiere des Films "Sidelined the QB and Me" in Los Angeles schritt er über den Roten Teppich.