Probleme am Set: "Sopranos"-Macher verhängte Strafe von 250.000 Dollar pro Tag gegen Gandolfini

Während seiner Zeit bei "Die Sopranos" gewann James Gandolfini drei Emmys und einen Golden Globe für seine Rolle als Mafiaboss Tony Soprano. Eine Biografie über den 2013 verstorbenen Serien-Star enthüllt, dass Gandolfini während seiner Zeit am Set der Kult-Serie nicht der Einfachste war. HBO verhängte Geldstrafe gegen James Gandolfini In "Gandolfini: Jim, Tony and the Life of a Legend" zeichnet Autor Jason Bailey das Leben und Werk des US-amerikanischen Schauspielers nach und schildert unter anderem die schwierige Zeit, in der der Hauptdarsteller der "Sopranos" häufig vom Set verschwand.

Gandolfini war ein komplizierter Menschen. Und mitten in der Laufzeit seines Serienhits sollen der Druck seines Jobs und seine persönlichen Probleme gedroht haben, das gesamte Projekt zum Erliegen zu bringen. "Die unentschuldigten Fehlzeiten begannen in der dritten Staffel", wird ein Crew-Mitglied von dem Autor in einem von Vanity Fair veröffentlichten Auszug des neuen Buches, das am 29. April 2025 erscheint, zitiert. Der Stress bei "Die Sopranos" hatte James Gandolfini von Anfang an belastet. Sein Co-Star Steven Van Zandt erinnert sich: "Ich habe die meiste Zeit damit verbracht, ihn zu überreden, am nächsten Tag wiederzukommen. … Wir führten mindestens einmal im Monat dasselbe Gespräch."

"Irgendwann verhängte (der Streamingdienst) HBO eine Geldstrafe von 250.000 Dollar pro Tag gegen ihn. Und er sagte: Scheiß drauf. Ich kann nicht zur Arbeit kommen", wird ein Crew-Mitglied in Vanity Fair zitiert.