Was für eine Freude – und die trägt das kleine Mädchen auch im Namen. "Unbreakable"-Sänger James Cottriall (31) ist zum ersten Mal Vater geworden. Seine Tochter Lily Joy erblickte am 29. Dezember mit 2820 Gramm und 48 Zentimetern in los Angeles das Licht der Welt.

"Meine Freude kann ich mit Worten kaum beschreiben. Ich glaube, ich habe eine Fan in ihr gefunden, sie schläft wie ein Engel zu meinen Balladen!"