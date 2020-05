James Cottriall: Liebe auf den zweiten Blick

Seit Mai dieses Jahres ist Cottriall nach vier Jahren Beziehung mit Iris Ulbrich (sie ist heute seine Managerin) verlobt. Für die 27-Jährige hingegen, die damals ebenfalls in dem Pub arbeitete, war es Liebe auf den ersten Blick: "Ich habe mich auf Anhieb in ihn verliebt. Vielleicht waren auch die Flipflops und der Schottenrock schuld." Am 5. Mai 2012 möchte der Sänger, der heute bei der Kalender-Präsentation von Starfotograf Manfred Baumann zwei Songs seiner neuen CD (Erscheinungstermin 24. Februar) erstmals live singt, seine Verlobte heiraten: "Wir haben ein Landhaus in meinem Geburtsort Stratford-upon-Avon gemietet. Dort gibt's genug Platz für unsere große Familie". Die Vorbereitungen für den großen Tag laufen bereits auf Hochtouren: "Ich werde einen klassischen englischen Anzug tragen - mit Hut selbstverständlich."