Jackie Kennedy: "Ich bin nicht eifersüchtig"

Jackie erwähnt, wie berichtet, die Affären ihres Mannes mit keinem Wort. Wusste der sowjetische Geheimdienst diesbezüglich sogar mehr als sie? Jedenfalls flüsterte ihr Chruschtschow während einer Ballettaufführung in der Wiener Staatsoper zu, dass die Tänzerinnen "alle nur Ihren Mann im Blick haben. Sie dürfen ihn niemals allein auf Staatsbesuch gehen lassen, er ist ein so gut aussehender Mann."



Jacqueline Kennedy geb. Bouvier war sich von Anfang an im Klaren darüber, dass sie sich ihren Ehemann mit anderen werde teilen müssen - allerdings dachte sie dabei nicht an die Monroe, Jayne Mansfield und andere Hollywoodstars: Wie er seine Familie liebte, "so liebte er auch seine engsten Mitarbeiter, seine Umgebung. Er liebte uns alle. Und, wissen Sie, ich bin nicht eifersüchtig. Sein Leben bestand aus lauter verschiedenen Bereichen. Und wir alle liebten einander."



Jedenfalls interessierte sich Kennedy dafür, wie andere Staatsmänner in Sachen Seitensprung verfuhren: "Als ich einmal viel über das 18. Jahrhundert las", erzählte Jackie, "schnappte er sich das Buch, las es und wusste plötzlich noch vor mir alles über die Mätressen Ludwig XV."