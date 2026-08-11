Jack Nicholsons Enkel Duke übernimmt erste Hauptrolle - Trailer schon draußen

Jack Nicholson zählt nach Klassikern wie „Einer flog über das Kuckucksnest“, „The Shining“ und als Joker in „Batman“ zu den bekanntesten Gesichtern Hollywoods. Nun macht auch sein 1999 geborener Enkel Duke einen weiteren Schritt in Richtung ernstzunehmende Schauspielkarriere.

Duke Nicholson übernimmt Hauptrolle in „The Deputy“

Duke Nicholson wird die Hauptrolle im Krimi-Thriller „The Deputy“ spielen. In dem von Matt Sukkar inszenierten humorvollen Thriller nach einem Drehbuch von Carlo Bernard spielen außerdem William H. Macy, Tiffany Haddish, Stephen Dorff, Billie Lourd und Julia Fox mit. Der Film wird ab 25. September in den USA im Kino laufen und digital als Video-on-Demand verfügbar sein.

Am 10. August wurde bereits ein erster Trailer veröffentlicht - zu sehen hier: