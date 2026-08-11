Jack Nicholsons Enkel Duke übernimmt erste Hauptrolle - Trailer schon draußen
Jack Nicholson zählt nach Klassikern wie „Einer flog über das Kuckucksnest“, „The Shining“ und als Joker in „Batman“ zu den bekanntesten Gesichtern Hollywoods. Nun macht auch sein 1999 geborener Enkel Duke einen weiteren Schritt in Richtung ernstzunehmende Schauspielkarriere.
Duke Nicholson übernimmt Hauptrolle in „The Deputy“
Duke Nicholson wird die Hauptrolle im Krimi-Thriller „The Deputy“ spielen. In dem von Matt Sukkar inszenierten humorvollen Thriller nach einem Drehbuch von Carlo Bernard spielen außerdem William H. Macy, Tiffany Haddish, Stephen Dorff, Billie Lourd und Julia Fox mit. Der Film wird ab 25. September in den USA im Kino laufen und digital als Video-on-Demand verfügbar sein.
Am 10. August wurde bereits ein erster Trailer veröffentlicht - zu sehen hier:
Duke Nicholson verkörpert in dem Film einen Deputy, der sich beweisen will.
Der 27-Jährige ist der Sohn von Jennifer Nicholson, Jack Nicholsons ältester Tochter. Er arbeitet bereits seit einer Weile daran, seinen eigenen Weg im Filmgeschäft zu gehen. Sein Spielfilmdebüt gab er als Schausteller in „Jordan Peeles Us“ (2019), später spielte er in dem Thriller „Crisis“ mit. Zudem ist er auf dem Cover von Lana Del Reys Album „Norman Fucking Rockwell“ aus dem Jahr 2019 zu sehen.
Für „The Deputy“ gibt es derzeit keinen festen Kinostarttermin für Österreich. Ob und wann der Film in die heimischen Kinos kommt, ist noch nicht bekannt.
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