Jack Black, Paris Hilton und Co. unterhalten ihre Fans in der Quarantäne

Social Distancing – ein Begriff, der seit Beginn der Corona-Krise mehr als strapaziert wurde. Und doch fällt auf, dass der virtuelle Kontakt zu den Mitmenschen umso intensiver wurde. Deshalb mahnen Experten auch immer wieder, dass man eigentlich vom „Physical Distancing“ (Physische Distanzierung) sprechen müsste.

Auch in der Beziehung zwischen den Stars und ihren Fans fällt eine Intensivierung des Kontakts auf. So legte sich etwa US-Schauspieler Johnny Depp Profile in den sozialen Medien an, obwohl er diese immer gemieden hatte. Mime und „ Tenacious D“-Frontmann Jack Black lud seine Fan-Community sogar gleich in sein Haus ein. In einem Video auf Instagram streifte er den Bademantel über und zeigte seine besten Catwalk-Moves. Während er da so durch die Gänge lief, konnten die Fans einen Blick auf den Eingangsbereich, die Küche und das Speisezimmer erhaschen.