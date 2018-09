Jack Black: Ein Mann mit Kultpotenzial

Sie wurden mit „Schwer verliebt“ & „School of Rock“ richtig berühmt. Was sind Ihre besten Erinnerungen an diese Filme?

Gwyneth Paltrow war so witzig in „Schwer verliebt“, ich hätte das nie erwartet, und sie hat einen sehr schmutzigen Humor. Und „School of Rock“ ist mein Vermächtnis. Das war mein großer Moment, wo alle Planeten perfekt zusammenkamen, und ich mit dem für mich besten Autor arbeitete. Das war Schicksal und Glück und Perfektion.

Was macht Ihnen Angst?

Als Kind hatte ich posttraumatisches Stresssyndrom nachdem ich Alien gesehen hatte. Herzlichen Dank, Ridley Scott! Jetzt fürchte ich mich vor einem anderen Monster. Es sitzt im Weißen Haus. Und ist noch viel schrecklicher.

Was ist Ihnen lieber – Film oder Musik?

Musik wird immer meine erste Leidenschaft sein. Ich liebe es, mit Tenacious D zu touren und jetzt haben wir auch ein Filmprojekt, so eine Mischung aus „ Mad Max“ und „Der Zauberer von Oz“. Wir werden es im kommenden Jahr drehen.