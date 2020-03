Ist US-Talkmasterin Ellen DeGeneres wirklich „die gemeinste Person der Welt“?

Für jede Geschichte will er zwei Dollar an die „Food Bank in Los Angeles“ spenden. Einzige Bedingung, sie muss wahr sein. Und da wurde schon so einiges echt mieses, fieses über sie auf Twitter geschrieben.

So soll sie von jedem Angestellten verlangen, Kaugummi zu kauen, bevor man mit ihr spricht. Hat sie das Gefühl, jemand riecht, muss er nach Hause gehen. Gesplitterter Nagellack soll auch ein Kündigungsgrund sein. Und sie soll angeblich jeden Tag ein anderes "Opfer" aussuchen, das sie hassen kann.