Ist schon ein goldiges Baby unterwegs?

Andreas Goldberger und seine Langzeitpartnerin Astrid Brandauer heiraten am Donnerstag in St. Johann im Pongau. „Es wird eine kleine Feier unter Freunden und Verwandten “, verriet sein Manager Hans Gschwendtner. Bekannte wie Felix Baumgartner werden am 13. 6. weder im Standesamt noch in der Kirche dabei sein. „Bitte, lasst Goldi in Ruhe feiern, nach der Hochzeit schicken wir eine Meldung aus.“ Gut möglich, dass dann auch bestätigt wird, dass der Ex-Skisprung-Star Papa wird. Zu seinem 40. Geburtstag im November 2012 verriet er: „So lange ich aktiv gesprungen bin, wollte ich keine Kinder. Dafür musst du Zeit haben. Es ist viel schöner, wenn du daheim bist und die Kinder aufwachsen siehst.“