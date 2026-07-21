Mit deutlichen Worten hat Schlagersängerin Isi Glück („Ich schieß mich weg“) auf einen mutmaßlichen Becherwurf bei einem Auftritt reagiert. Ein Video soll zeigen, wie ein Festivalbesucher einen Plastikbecher in Richtung Bühne wirft. In einem auf Instagram veröffentlichten Video-Post reagiert die Sängerin während ihres Auftritts sichtlich verärgert. „Den Becherwerfer da vorhin? Richtig asozial“, sagte die 35-Jährige. Ihr Kameramann habe den Vorfall gefilmt und möglicherweise den Werfer erfasst. Außerdem soll ein Zuschauer im vorderen Bereich von dem Becher am Kopf getroffen worden sein, wie Glück in dem Video sagt.

Becherwerfer in Vergangenheit angezeigt Zu dem Video selbst schrieb die Sängerin: „Nur weil ihr in einer Masse von Menschen steht, seid ihr nicht anonym! Zwei Becherwerfer wurden bereits von mir angezeigt in der Vergangenheit!“