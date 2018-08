Isabel Allende: Neue Liebe nach zwei gescheiterten Ehen

Zwei gescheiterte Ehen

Bisher hatte Allende in der Liebe nicht so viel Glück: Die Autorin hat zwei gescheiterte Ehen hinter sich. Ihren ersten Mann, den Bauingenieur Miguel Frías, lernte Allende nach ihrem Schulabschluss kennen. Die beiden sagten 1962 "ja", im Jahr darauf kam die gemeinsame Tochter Paula zur Welt. 1966 folgte Sohn Nicolás.

1987 wurde Allendes erste Ehe nach einer längeren Beziehungskrise geschieden. Im Jahr darauf traf Allende in Kalifornien ihren zweiten Ehemann, den ehemaligen Rechtsanwalt und Romancier Willie C. Gordon, den sie 1988 heiratete. Die Liebe war groß, hielt aber nicht für immer. 2015 wurde auch Allendes zweite Ehe geschieden.

Nach fast 27 Jahren Ehe habe sie sich als Single zunächst nicht zurechtgefunden, wie Allende nach der Trennung von Gordon gegenüber The Guardian erzählte. "Wenn man mich vor einem Jahr gefragt hätte, hätte ich gesagt, mein Zuhause ist da, wo meine Liebe ist. Aber jetzt habe ich keine Liebe und weiß nicht, wo ich daheim bin", so die Erfolgsautorin über das plötzliche Gefühl der Einsamkeit. "Es ist so merkwürdig, nach Hause zu kommen und alle Lichter sind aus und es ist still und kalt. Es ist ungewohnt, keinen anderen Menschen um dich zu haben, die Masse eines anderen Körpers. Aber ich werde mich daran gewöhnen."

Die Trennung habe sie aber nie bereut: "Es war gut, diese Ehe zu beenden. Wir haben nie mit Türen geknallt oder uns angeschrien, es war keine dritte Person involviert."