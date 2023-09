Intimer Moment: Russell Brand prahlte damit, Herzogin Meghan geküsst zu haben

Meghan spielte in der Komödie das Partygirl Tatiana, dem der Komiker einen Kuss aufdrückt.

Laut Brand kannte er Meghan zu diesem Zeitpunkt nicht, da sie "nicht mit einer königlichen Person verheiratet war".

"Ich erinnere mich nicht mehr so genau an den Film", so Brand. "Ich glaube, ich habe ihr in der Szene einen Schmatzer verpasst. Aber das war in der Szene so vorgesehen. Ich weiß das nur, weil ich irgendwo einen Ausschnitt davon gesehen habe."

Meghan: Ihre Rollen vor dem Durchbruch

Brand spielte in "Männertrip" die männliche Hauptrolle neben Jonah Hill. Meghan hatte in dem Film nur eine sehr kleine Gastrolle. Ihre erste Rolle hatte sie in der Krankenhaus-Serie "General Hospital".