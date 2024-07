Intime Einblicke in Naomi Campbells luxuriösen Yacht-Urlaub mit prominenter Begleitung

Die Daily Mail veröffentlichte eine Reihe an Paparazzi-Fotos, auf denen Campbell in einem knappen Bikini beim entspannten Sonnenbaden an Deck der Yacht und beim Plantschen im Meer zu sehen ist. Das Model wurde auch dabei geknipst, wie es an einem eiskalten Getränk nippte, während es seinen spanischen Sommerurlaub in vollen Zügen zu genießen schien (zu sehen hier ).

Das Supermodel ist mit einer Reihe an Freunden unterwegs. So schlossen sich unter anderem US-Schauspielerin Michelle Rodriguez und die mexikanische Sängerin und Schauspielerin Eiza Gonzalez Campbell in ihrem Urlaub an. Auch Model Afef Jnifen ist Teil der Truppe.

Rodriguez stellte in einem goldenen Zweiteiler ihren Waschbrettbauch zur Schau, als die illustre Gesellschaft am Dienstag vor der Küste von Ibiza gesichtet wurde. Auf Fotos ist zu sehen, wie sie eine kalte Dusche am Deck der Yacht genießt und sich später mit ihren prominenten Freundinnen unterhält. Gonzalez hingen präsentierte sich in einem weißen Bikini mit schwarzen Streifen und gesellte sich zu ihren prominenten Freundinnen, als diese in der Nähe des Schiffes schwimmen gingen.

Wie den Fotos zu entnehmen ist, scheint auch Stand-up-Paddling Teil des Urlaubs-Programms zu sein.