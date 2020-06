Anja Kruse über Glauben

Buddhismus

Buddha hat seine Lehre ständig weiterentwickelt. Am Anfang dachte er, in Askese leben zu müssen, was er in der Mitte seines Lebens revidiert hat. Derhat viele Schulen, in denen ich mich ein wenig verloren habe, bis ich auf Buddhas letzte Lehre gestoßen bin: Das Lotos-Sutra war für mich dann mit dem richtigen Leben kompatibel.

Worum geht es dabei?

Dort ist man nicht dem Schicksal ausgeliefert, sondern kann es beeinflussen. Es geht auch um Wiedergeburt, an die man einfach glauben muss. Das ist die Basis. Ohne sie ließe sich vieles nicht erklären. Warum würden sonst böse Menschen bis an ihr Lebensende nie zur Verantwortung gezogen? Wer an Gott glaubt, fragt sich: „Wieso lässt Gott das zu?“ Der passende Satz im Buddhismus wäre: „Wo sind hier Ursache und Wirkung, bitte?“

Wäre Ursache und Wirkung nicht auch, dass man Oberflächlichkeit erntet, wenn man ein Glamourleben führt?

Das Leben ist nicht nur schwarz-weiß. Es geht darum, sich nicht über den Glamour zu definieren. Wer das tut, ist neben der Spur, wenn er ihn nicht hat. Es ist aber grundsätzlich nicht falsch, die schönen Dinge des Lebens zu genießen. Über ein Kompliment, den Applaus, eine Flasche Champagner oder eine Dose Kaviar freue ich mich nach wie vor. Es geht mir aber auch gut, wenn ich das nicht habe.

Wie konnten Sie darauf vergessen?

Man gewöhnt sich schnell an ein vermeintlich perfektes Leben. Bei mir lief schon in der Kindheit alles nach Plan. Ich musste nie um etwas kämpfen, auch nicht als Schauspielerin. Schwierigkeiten sind aber Teil des Lebens. Manche Menschen lernen das früh, bei mir hat es etwas länger gedauert.

Eigentlich könnte man es doch genießen, keine Probleme zu haben.

Klar, solange es keine gibt, aber man darf halt nicht vergessen, dass – wie es der Buddhismus lehrt – Leiden einfach unvermeidbar sind. Sie sind Teil des Lebens, allen voran grundsätzliche Leiden wie Geburt, Alter, Krankheit, Tod. Die buddhistische Praxis hat mich gelehrt, Leid anzunehmen und als Motor für mein Weiterkommen zu nutzen. Der Buddhismus beschreibt sehr schön, dass Bäume nur ganz tiefe Wurzeln kriegen, wenn sie dem Wind ausgesetzt sind.

Die Sie zum Zeitpunkt Ihrer Trennung noch nicht hatten.

Das war ja mein Problem. Ich habe mich noch mehr als ein halbes Jahr dagegen gewehrt. Ich habe mich zwar wieder auf meine buddhistische Praxis besonnen und gechantet, aber mit dem falschen Fokus. Ich wollte mein altes Leben zurück und kein neues beginnen.

Wie haben Sie es dennoch geschafft, neu durchzustarten?

Ich musste, weil ich nicht mehr zurück konnte. Mit der Zeit kam dann die Einsicht, dass ich die Trennung ja auch provoziert und den Stein, der auf mich zukam, selbst ins Rollen gebracht hatte. Heute bin ich dankbar für diese Zeit. Ich habe viel gelernt.