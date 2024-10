Verliebt, aber versteckt: Jackman und Foster planen laut Insider gemeinsame Zukunft

Ist Schauspieler Hugh Jackman neu verliebt? Entsprechende Gerüchte kursieren derzeit in den US-Medien. Der Hollywoodstar soll nun mit seiner Kollegin Sutton Foster liiert sein, berichtet etwa das Promiportal Page Six unter Berufung auf mehrere namentlich nicht genannte Quellen.

Jackman und Foster, die zwischen Ende 2021 und Anfang 2023 gemeinsam in "The Music Man" am Broadway zu sehen waren, sollen sich sicher sein: "Sie verbringen ihre gesamte Freizeit zusammen", zitiert Page Six einen Insider. "Sie sind zu 100 Prozent zusammen, sind verliebt und wollen den Rest ihres Lebens miteinander verbringen", hieß es zuvor. Allerdings würden sie ihre Beziehung geheim halten wollen: "Sie tun alles, um es zu verbergen, aber es ist allgemein bekannt."

Ihre Familie sei weiterhin ihre "höchste Priorität". Sie wollten das nächste Kapitel mit "Dankbarkeit, Liebe und Güte" angehen. Das australische Schauspieler-Ehepaar lernte sich 1995 bei den Dreharbeiten für die Fernsehserie "Correlli" kennen. Jackman spielte einen Häftling, der sich in die von Furness gespielte Gefängnis-Psychologin verliebt. Sie heirateten im April 1996. Das Paar hat zwei Adoptivkinder.

Jackman kehrt auf die Showbühne zurück

Aber auch beruflich gibt es Neuigkeiten bei Jackman: Erst kürzlich hatte Jackman mit einem Video seine Rückkehr auf die Showbühne verkündet. Von Jänner bis Juli 2025 plant er ein Dutzend Auftritte in der berühmten New Yorker Radio City Music Hall. Die Konzertserie "From New York, With Love" soll Musik von Jackmans früheren Musical- und Filmrollen wie "The Boy from Oz", "Les Misérables" und "Greatest Showman" präsentieren.

Jackman kündigte dies in einem gemeinsamen Video mit seinem Kollegen und Co-Star Ryan Reynolds augenzwinkernd an. In dem Clip spricht Jackman auf einem Sofa sitzend direkt in die Kamera. Vor gut zwei Jahren habe Reynolds hier gesessen und verkündet, dass er, Jackman, bei "Deadpool & Wolverine" mitspielen werde, erzählt der gebürtige Australier. Sie hätten die allerbeste Zeit gehabt, schwärmt er von ihrer Zusammenarbeit an dem Marvel-Blockbuster.