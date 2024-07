Insider enthüllt, wie zerrüttet Brad Pitts Verhältnis zu seinen Kindern wirklich ist

Nachdem bekannt geworden war, dass Brad Pitts leibliche Tochter sich vom Nachnamen ihres Vaters trennen will und beantragt haben soll, künftig lediglich "Shiloh Jolie" zu heißen, gibt ein Insider aus dem Umfeld des Filmstars Details zu dessen zerrütteter Beziehung zu seinen sechs Kindern preis.

2016 hatte ein vermeintlicher Streit zwischen Angelina Jolie und Brad Pitt, an dem auch ihr Adoptivsohn Maddox beteiligt gewesen ist, und der sich in einem Privatjet ereignet haben soll, weltweit für Schlagzeilen gesorgt. Es kam zur Trennung bei dem einstigen Hollywood-Traumpaar. Jolie reichte die Scheidung ein. Pitt bekannte sich öffentlich zu seinen Alkoholproblemen und begab sich in Therapie. Für die sechs gemeinsamen Kinder bekam die Schauspielerin das alleinige Sorgerecht zugesprochen. Pitt wurde lediglich ein Besuchsrecht zuteil - eine richterliche Entscheidung, gegen die der Hollywoodstar seit Jahren gerichtlich ankämpft.