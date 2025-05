Wie mehrere britische Medien, unter anderem Daily Mail berichtet, sprach Halliwell bei einem Event, bei dem sie ihr neues Kinderbuch promotete, davon, was sie mittlerweile von "Girl Power" halte. "Girl Power war ein süßes Wort für Feminismus", so die 52-Jährige. Doch nach Definition des Dudens bedeute Feminismus "Gleichstellung der Geschlechter". "Daher ist es für mich irrelevant, welches Geschlecht man hat", betont sie.

Nun aber sorgt ausgerechnet Geri Halliwell für Aufregung. Denn ausgerechnet jenes Spice Girl, das stets am lautesten und an vorderster Front von "Girl Power" grölte und die den Slogan angeblich sogar erfunden haben soll, hält das Konzept für veraltet und nicht mehr für zeitgemäß.

"Inner Power" statt "Girl Power"

Genauer dieser Ansatz sei heutzutage grundlegend und wert, in den Fokus gestellt zu werden, ist Halliwell überzeugt. Aus diesem Grund trete sie nun mehr für die Inklusion von Burschen ein – und plädiert dafür, nicht mehr von "Girl Power", sondern von "Inner Power" zu sprechen: "Ich möchte, dass jeder seine individuelle Macht spürt, also lasst uns dieses Wort von Girl Power zu Inner Power weiterentwickeln."

Was Halliwell wohl damit sagen möchte: Mädchen können dasselbe wie Jungs, Jungs dasselbe wie Mädchen. Es geht um die Gleichstellung aller Geschlechter, egal, wie man dieses definieren mag. Alle sind gleich, jeder darf er (oder sie) selbst sein in. Farbenmix statt Schwarz-Weiß.

Schon bei der 2019er-Reunion-Tour der Spice Girls sprach die Band davon, dass in der kunterbunten "Spice World" jede und jeder willkommen sei, "Girl Power" sei nicht nur auf Mädchen und Frauen bezogen. Inklusion statt Diskriminierung, gute Stimmung anstatt Misstrauen und Neid. Damit zollt die Band nicht zuletzt auch ihrer großer Fan-Community aus der queeren Szene Tribut.