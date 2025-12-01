Keine Beerdigung für Ingrid van Bergen: "Will sang- und klanglos verschwinden"

Für die in der vergangenen Woche gestorbene Schauspielerin Ingrid van Bergen wird es keine Beerdigung geben. Dies bestätigte ihre enge Freundin, mit der sie seit vielen Jahren in einem Haus in der niedersächsischen Gemeinde Eyendorf südlich von Hamburg lebte.

Ingrid van Bergen: Was mit der Asche passiert, ist noch offen

"Sie will sang- und klanglos von der Erde verschwinden", sagte die Frau am Montag. Die Leiche werde verbrannt - was mit der Asche passiere, sei noch offen.