Deutsche Schauspiel-Legende Ingrid van Bergen ist tot

Die Schauspielerin Ingrid van Bergen ist im Alter von 94 Jahren gestorben. Das bestätigte eine enge Vertraute auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. "Wir sind unendlich traurig", sagte die Freundin. Van Bergen sei in den frühen Morgenstunden eingeschlafen. Zuvor hatte die Bild berichtet.

In den 1950er und 1960er Jahren gehörte die Schauspielerin mit der markanten rauchigen Stimme zu den bekanntesten deutschen Filmstars. In der Nachkriegssatire "Rosen für den Staatsanwalt" gelang ihr 1959 in der Rolle der Pensionsbesitzerin Lissy Flemming ihr wohl größter Erfolg.

2009 wird sie "Dschungelkönigin"

Van Bergen machte Kabarett bei den Berliner "Stachelschweinen", drehte für Kino und Fernsehen. Sie stand auch unter anderem für Edgar-Wallace-Verfilmungen wie "Der Rächer" (1960) und "Das Geheimnis der gelben Narzissen" (1961) vor der Kamera. Bei "Stadt ohne Mitleid" drehte sie mit Kirk Douglas (1960). Jüngeren Zuschauern war Ingrid van Bergen vor allem als beliebter Realitystar und Siegerin der RTL-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" bekannt, 2009 wurde sie dort „Dschungelkönigin“.