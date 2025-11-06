Ex-Dschungelkönigin Ingrid van Bergen blind - kein Geld für Pflege
- Ingrid van Bergen, 94, ist erblindet und lebt mit einer Freundin zurückgezogen in der Lüneburger Heide.
- Die ehemalige Schauspielerin und Dschungelkönigin kann sich aufgrund einer kleinen Pension kein Pflegeheim leisten.
- Ihre Freundin Linda Schnitzler unterstützt sie, kritisiert aber die Ungerechtigkeit des deutschen Gesundheitssystems.
Viele kennen sie aus dem RTL-Dschungelcamp. Die ältere Generation erlebte ihre großen Jahre als Schauspielerin. Heute ist Ingrid van Bergen 94 Jahre alt - und in einer existenziellen Krise. Nicht nur gesundheitliche Probleme machen ihr zu schaffen. Der ehemaligen Schauspiel-Ikone fehlt es auch an Geld.
Ingrid van Bergen wohnt mit einer Freundin zurückgezogen in einem Haus in der Lüneburger Heide und lebt von einer kleinen Pension. Ein Pflegeheim kann sie sich nicht leisten.
Ingrid van Bergen: "Ich kann nichts mehr sehen. Ich bin blind"
In einem Gespräch mit der Bild-Zeitung äußerte sich Ingrid van Bergen in einem äußerst seltenen Interview zu ihrer aktuellen Situation. Dabei enthüllte sie auch, auf beiden Augen erblindet zu sein.
"Ich kann nichts mehr sehen. Ich bin blind", verriet Ingrid van Bergen.
Ihr linkes Auge habe ihr schon längere Zeit Probleme bereitet. "Eines Tages konnte ich gar nichts mehr sehen", erzählte van Bergen. Vor einigen Wochen verschlechterte sich auch das rechte Auge. Aufgrund einer Einblutung musste van Bergen operiert werden. Die erhoffte Besserung stellte sich durch die Operation allerdings nicht ein.
Von der Diagnose lässt sie sich nicht unterkriegen. "Mir geht es gut", betont die ehemalige Dschungelkönigin, die in der Reality-TV-Show vor sechzehn Jahren den Titel holte.
Lernte Freundin im Gefängnis kennen
Der Name Ingrid van Bergen ist bis heute mit Schlagzeilen aus dem Jahr 1977 verbunden. Die Schauspielerin erschoss damals ihren verheirateten Liebhaber und wurde zu sieben Jahren Haft verurteilt, kam aber bereits 1981 frei. In ihrer Zeit hinter Gittern habe sie auch wertvolle Erfahrungen gemacht, sagte sie einmal im Rückblick: "Ich bin damit ganz positiv umgegangen, man lernt ganz viel über Toleranz und Verständnis." Nach ihrer Entlassung spielte sie vorwiegend in Fernsehserien einzelne Episodenrollen.
Heute lebt die Schauspielerin mit ihrer guten Freundin Linda Schnitzler zusammen, von der sie gepflegt wird und die ihr auch bei ihrem Bild-Interview zu Seite stand.
Kein Geld für Pflege
Über ihre schwerkranke Mitbewohnerin sagte Schnitzler: "Sie ist tapfer, meistert ihr Schicksal wunderbar und jammert nicht."
Schnitzler unterstützt ihre Freundin zwar, kritisierte im Interview aber auch die Ungerechtigkeit des deutschen Gesundheitssystems. "Ingrid möchte sich keine Schwäche eingestehen. Dabei sieht sie gar nichts mehr", erzählte ihre Freundin. Zudem beziehe van Bergen nur eine kleine Pension. Dazu Schnitzler: "Eine Pflegerin aus Polen oder Ungarn wäre gut, aber das kann sie sich nicht leisten. Ein Seniorenheim schon gar nicht. Das Gesundheitssystem in Deutschland ist nicht gerecht."
