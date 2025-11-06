Ex-Dschungelkönigin Ingrid van Bergen blind - kein Geld für Pflege

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Viele kennen sie aus dem RTL-Dschungelcamp. Die ältere Generation erlebte ihre großen Jahre als Schauspielerin. Heute ist Ingrid van Bergen 94 Jahre alt - und in einer existenziellen Krise. Nicht nur gesundheitliche Probleme machen ihr zu schaffen. Der ehemaligen Schauspiel-Ikone fehlt es auch an Geld. Ingrid van Bergen wohnt mit einer Freundin zurückgezogen in einem Haus in der Lüneburger Heide und lebt von einer kleinen Pension. Ein Pflegeheim kann sie sich nicht leisten.

Ingrid van Bergen: "Ich kann nichts mehr sehen. Ich bin blind" In einem Gespräch mit der Bild-Zeitung äußerte sich Ingrid van Bergen in einem äußerst seltenen Interview zu ihrer aktuellen Situation. Dabei enthüllte sie auch, auf beiden Augen erblindet zu sein. "Ich kann nichts mehr sehen. Ich bin blind", verriet Ingrid van Bergen.

Ihr linkes Auge habe ihr schon längere Zeit Probleme bereitet. "Eines Tages konnte ich gar nichts mehr sehen", erzählte van Bergen. Vor einigen Wochen verschlechterte sich auch das rechte Auge. Aufgrund einer Einblutung musste van Bergen operiert werden. Die erhoffte Besserung stellte sich durch die Operation allerdings nicht ein. Von der Diagnose lässt sie sich nicht unterkriegen. "Mir geht es gut", betont die ehemalige Dschungelkönigin, die in der Reality-TV-Show vor sechzehn Jahren den Titel holte. Lernte Freundin im Gefängnis kennen Der Name Ingrid van Bergen ist bis heute mit Schlagzeilen aus dem Jahr 1977 verbunden. Die Schauspielerin erschoss damals ihren verheirateten Liebhaber und wurde zu sieben Jahren Haft verurteilt, kam aber bereits 1981 frei. In ihrer Zeit hinter Gittern habe sie auch wertvolle Erfahrungen gemacht, sagte sie einmal im Rückblick: "Ich bin damit ganz positiv umgegangen, man lernt ganz viel über Toleranz und Verständnis." Nach ihrer Entlassung spielte sie vorwiegend in Fernsehserien einzelne Episodenrollen.