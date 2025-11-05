Muss Simone Lugner die Villa räumen? Erster Gerichtstermin fand statt

Der Rechtsstreit von Simone Lugner und der "Lugner und Söhne Privatstiftung" ging am Mittwochvormittag in eine neue Runde. Denn am Landesgericht für Zivilrechtssachen trafen Lugners Anwalt Florian Höllwarth, sowie der Rechtsvertreter der Gegenseite, Markus Tschank, zur ersten Tagsatzung in der Causa Lugner-Villa aufeinander. Wir erinnern uns zurück: im Mai wurde Simone Lugner dazu aufgefordert, das Haus in Döbling zu räumen. Ihr wurde vorgeworfen, die Pflege ihres Ehemannes Richard Lugner (gest. 2024) vernachlässigt zu haben. Diese Vorwürfe wiesen Lugner und ihr Anwalt Florian Höllwarth entschieden zurück.

Am Mittwoch ging es jetzt aber erst einmal um das allgemeine weitere Vorgehen, weshalb auch Lugner selbst nicht vor Ort war. Man wolle eine Gesamtbereinigung der Causa anstreben, wie Höllwarth gegenüber dem KURIER zu Protokoll gab. "Die Gegenseite hat dazu vorerst auch Bereitschaft gezeigt." Konkret gehe es dabei um Simone Lugners Rechte als Begünstigte, wie auch das Wohnrecht, um nur zwei Punkte zu nennen.