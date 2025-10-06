Simone Lugner überrascht: Das hätte man ihr nicht zugetraut

Diese Frau steckt wirklich voller Überraschungen! Simone Lugner wurde als Frau von Baumeister Richard Lugner (gest. 2024) bekannt, musste aber nach dessen Tod schnell lernen auf eigenen Beinen zu stehen und ist mittlerweile Geschäftsführerin des Schönheitssalons "Körperglanz & ShapeLine".

Bei der Eventreihe "Ladies first. Vermögen. Vorsorge. Verantwortung" zu der die Finanzberatung Valued Asset und Henrieta Zanoni luden, erzählte Lugner jetzt, dass sie schon immer finanziell unabhängig war und sich am Aktienmarkt richtig gut auskennt.

"Ich habe schon direkt nach der Schule auf die staatlich Altersvorsorge gepfiffen und mich direkt mit Aktien beschäftigt. Für mich war es schon immer essenziell, mein Leben eigenständig zu gestalten – unabhängig von einem Mann. Ich möchte nie in einer Partnerschaft finanziell abhängig sein oder erleben, dass jemand die Hand auf der Kasse hat“.

Simone Lugner machte auch klar, dass Richard und sie sich beim Thema Finanzen auf Augenhöhe begegneten. "Wir tauschten uns viel über Wirtschaft aus - das war spannend. Als Porsche damals neu an die Börse ging, wollte ich investieren, er nicht. Die Aktie stieg rasant, und er ärgerte sich. Aber ich sehe Investments langfristig und spare fleißig."

Auch vom Vortrag der Finanzexpertin Marietta Babos, die über finanzielle Unabhängigkeit, Vorsorge und Vermögensbildung sprach, konnte Lugner so einiges mitnehmen.