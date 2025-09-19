Simone Lugner feierte Einstand als Geschäftsführerin
Vor wenigen Tagen startete Simone Lugner in ihren neuen Job als Geschäftsführerin der Studios von "Körperglanz & Shape-Line". Im Moment ist sie für zwei Filialen (Wien-Rennweg und Mödling) zuständig, im Oktober soll noch eine dritte Filiale in Hietzing dazukommen.
Ihren Einstand hat sie jetzt mit einem großen Fest gefeiert. "Es war dann doch etwas anders als geplant, weil ich den ganzen Tag noch mit ATV unterwegs war (sie bekommt dort eine eigene Sendung - Anmerkung der Redaktion). Ich konnte mich dann nicht so viel einbringen, wie ich wollte, aber es war alles sehr gut organisiert und es war eine Atmosphäre, wo man sich wohlfühlen kann", schwärmte sie im KURIER-Gespräch.
Ihre Aufgaben reichen von Marketing über Kundenbindung bis hin zur Mitarbeiterbetreuung. "Unser Ziel ist es, dass die Filialen florieren", so Simone.
Für Inhaberin Lisa Palden war es übrigens gar kein Problem, dass Simone in der Öffentlichkeit steht. "Ganz im Gegenteil. Sie findet es super, wenn ich auch auf Events gehe, weil das ja wieder Werbung für uns ist", erzählt Simone.
Auch die Geldsorgen rund um die Lugner-Villa in Döbling ist sie dadurch losgeworden. "Das Haus geht sich aus. Deshalb war die Jobsuche auch so schwierig, weil ich nicht nur einen Job finden wollte, der mir taugt, sondern auch einen, wo ich meine Fixkosten decken kann. Ich habe mir ausgerechnet, was ich für das Haus brauche, Essen, Tierfutter und das geht sich jetzt alles aus."
