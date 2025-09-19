Simone Lugner feierte Einstand als Geschäftsführerin

Vor wenigen Tagen startete Simone Lugner in ihren neuen Job als Geschäftsführerin der Studios von "Körperglanz & Shape-Line". Im Moment ist sie für zwei Filialen (Wien-Rennweg und Mödling) zuständig, im Oktober soll noch eine dritte Filiale in Hietzing dazukommen.

Ihren Einstand hat sie jetzt mit einem großen Fest gefeiert. "Es war dann doch etwas anders als geplant, weil ich den ganzen Tag noch mit ATV unterwegs war (sie bekommt dort eine eigene Sendung - Anmerkung der Redaktion). Ich konnte mich dann nicht so viel einbringen, wie ich wollte, aber es war alles sehr gut organisiert und es war eine Atmosphäre, wo man sich wohlfühlen kann", schwärmte sie im KURIER-Gespräch.