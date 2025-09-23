Society-Kracher: Aufeinandertreffen von Simone und Mausi Lugner

Das Wiener Society-Parkett ist glatt - und auch nicht ganz so groß. Daher war es nur eine Frage der Zeit, bis Lugner-Witwe Simone und Lugner-Ex "Mausi" Christina das erste Mal wieder aufeinandertreffen. Bis dato haben ja Erbstreitigkeiten die beiden voneinander ferngehalten.

Dienstagabend war es so weit - und zwar bei der Eröffnung der "Le Burger Lounge" im SCS Multiplex. Christina Lugner habe dem Vernehmen nach erst vor Ort erfahren, dass auch Simone geladen ist.

"Ich bin ein erwachsener Mensch, ich weiß aber nicht, wie erwachsen die Mausi ist", so Simone trocken, die angeblich sehr wohl wusste, dass auch Mausi anwesend sein wird. Die beiden Damen gingen sich jedenfalls erstmal geflissentlich aus dem Weg.

Der Abend ist aber noch im vollen Gange, man darf gespannt sein, was noch passiert - wir bleiben dran ...