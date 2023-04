Influencerin Anne Wünsche spricht über geplante Abtreibung

Die deutsche Influencerin und "Berlin - Tag & Nacht"-Darstellerin Anne Wünsche hat auf ihrem Instagram-Account ein Foto eines positiven Schwangerschaftstests geteilt. Ein viertes Kind sei aber nicht geplant gewesen, schreibt die 31-Jährige in einem langen Posting, in dem sie angibt, einen Schwangerschaftsabbruch durchführen zu lassen. "Worte können nicht beschreiben, wie ich mich aktuell fühle. Ich liege im Bett. Eingemurmelt in meiner Decke. Mir laufen die Tränen über die Wangen und ich bin wie erstarrt."