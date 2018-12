100 Millionen Dollar-Hochzeit mit Hillary Clinton und Beyoncé

Die Feierlichkeiten der vergangenen Tage mit prominenten Gästen wie Beyoncé und Hillary Clinton, die Unternehmer Mukesh Ambani für seine Tochter Isha Ambani ausrichtete, waren erst der Auftakt zu der wohl opulentesten Hochzeit des Jahres.

Bollywood-Fest mit Stars wie Beyoncé und Hillary Clinton

Die Tochter des Erdöl-Tycoons, der als reichster Mann Indiens gilt und laut Forbes mit einem geschätzten Vermögen von 40,1 Milliarden Dollar auf Platz 19. der reichsten Männer der Welt rangiert, traute sich am Mittwoch mit Anand Piramal - seines Zeichens Sohn des indischen Milliardärs Aja Piramal. Da wundert es nicht, dass die Hochzeit besonders dekadent ausfiel. Gleich mehrere Tage dauerten die Feierlichkeiten in der Stadt Udaipur im Süden des indischen Bundesstaates Rajasthan an.

Schon am Freitag sind laut The Economist Times die ersten Gäste, darunter internationale Business-Tycoons und Stars aus der Entertainment- und Sport-Branche, eingetrudelt. Am Samstag wurde mit Familie und Freunden an den Ufern des Pichhola-Sees dann erstmals vorgefeiert.