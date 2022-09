In Ungnade gefallener Prinz Andrew veröffentlicht Statement zum Tod seiner Mutter

Kurz vor ihrem Begräbnis hat Prinz Andrew seiner Mutter Queen Elizabeth II in einer emotionalen Botschaft für ihre Liebe und Unterstützung gedankt. "Es war eine Ehre und ein Privileg, dir zu dienen, Mutter", hieß es in dem am Sonntag veröffentlichten Statement, zu dem der Herzog von York ein Babyfoto von sich auf dem Arm der Queen veröffentlichte. Er pries das "unendliche Wissen und die Weisheit" der Königin sowie ihre Hingabe und ihren Dienst für das britische Volk.